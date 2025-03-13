iPhone in Canada: TikTok введет запрет для подростков на просмотр видео ночью

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Соцсеть TikTok добавит инструмент для запрета просмотра видео ночью, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание iPhone in Canada.

Речь идет о функциях "Часы сна" и "Время вдали", которые помогут родителям лучше контролировать использование приложения своими детьми. При помощи нововведений родители смогут блокировать доступ к соцсети в определенное время, а подростки смогут запрашивать дополнительное время.

Кроме того, родители смогут видеть, на кого подписан их ребенок, кого он заблокировал, а также кто подписан на него. Для детей младше 16 лет доступна функция успокоения перед сном – если они используют приложение после 22 часов, то на экране появится напоминание с успокаивающей музыкой. Если подросток проигнорирует его, то появится второе, более настойчивое предупреждение.

В это же время в TikTok работают над улучшением способов подтверждения возраста пользователей и планируют удалить некоторые устаревшие функции. Обновления будут развернуты в течение ближайших недель.

Ранее столичный суд признал компанию нарушившей порядок ограничения доступа к информации и оштрафовал ее на 3,5 миллиона рублей. Выяснилось, что соцсеть не ограничила доступ к видео, где пропагандировали руфинг среди несовершеннолетних – проведение времени подростками на крышах зданий.

При этом пользователи соцсети в США пожаловались на цензуру контента, размещенного на платформе. В работе видеосервиса якобы был скорректирован алгоритм показа рекомендаций. Кроме того, некоторые пользователи обратили внимание, что их ленты и комментарии тоже подверглись цензуре.

