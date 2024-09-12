"Известия": в РФ увеличился спрос на сим-карты зарубежных операторов

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В России увеличился спрос на сим-карты иностранных операторов: к началу сентября в РФ использовалось около 1 миллиона таких карт, тогда как в июле – порядка 850 тысяч. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию Mobile Research Group.

Причиной роста спроса может быть блокировка зарубежных интернет-сервисов, часть из которых самостоятельно отказалась от обслуживания пользователей из РФ, считает ведущий аналитик организации Эльдар Муртазин.

В частности, в последние месяцы спрос на зарубежные сим-карты активизировался из-за невозможности зарегистрироваться либо восстановить доступ к аккаунту на сервисах Google при помощи российского мобильного номера.

Эксперты также указали на определенные риски, связанные с использованием иностранных сим-карт, которые покупались для приема СМС. Так, по правилам большинства мировых операторов, абонент должен проявлять какую-то активность в течение нескольких месяцев: звонить или выходить в интернет. Пассивный прием СМС к таким активностям не относится, в связи с чем пользователя с большой вероятностью могут заблокировать.

Кроме того, проблематичной становится регулярная абонентская плата за использование иностранного номера на фоне сложностей с проведением платежей за рубеж. Также сложно приобрести сим-карту с тарифом для граждан тех или иных стран, а не туристическую сим-карту, которую могут отключить через три месяца.

В Госдуме ранее начали прорабатывать идею создания детских сим-карт с бесплатным входом для обучающих программ и ограничением по скачиванию "взрослых" игр на телефон.

В августе Владимир Путин подписал закон, ограничивающий максимальное количество мобильных номеров для одного абонента. Так, граждане России смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы – не более 10.