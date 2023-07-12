Сотрудников Twitter уличили в использовании конкурентной соцсети Threads

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Некоторые сотрудники Twitter завели аккаунты в конкурентной соцсети Threads от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена). Об этом пишет американское издание Daily Beast.

Журналисты издания отобрали 133 случайных сотрудника Twitter и выяснили, что 31 из них уже пользуется Threads. Из этого они сделали вывод, что в целом несколько сотен сотрудников соцсети Илона Маска могут пользоваться конкурентной соцсетью, поскольку недавно предприниматель сообщал, что на него трудятся порядка 1,5 тысячи человек.

В Daily Beast не исключают, что многие представители Twitter зарегистрировались в Threads, чтобы оценить конкурента. Тем не менее есть немалое количество тех, кто использует площадку конкурента, чтобы ругать своего начальника в лице Илона Маска.

Социальная сеть Threads, которая позиционируется как аналог Twitter, стала доступна для скачивания на iOS и Android 6 июля. Приложение доступно пользователям из более чем 100 стран мира, в том числе России. По словам создателей, оно предназначено для обмена идеями и трендами с помощью текста.

Позже Илон Маск подал иск против Meta, обвинив последнюю в преднамеренном и незаконном использовании интеллектуальной собственности Twitter. Утверждается, что Meta наняла бывших сотрудников Twitter, имевших доступ к коммерческой тайне.

