Маск подтвердил иск Twitter против Meta

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Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил, что принадлежащая ему компания Twitter подаст иск против корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена), запустившей 5 июля онлайн-платформу Threads. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Конкуренция – это хорошо, жульничество – нет", – заявил предприниматель.

По его словам, иск будет подан за систематическое, преднамеренное и незаконное присвоение коммерческой тайны и интеллектуальной собственности Twitter.

Ранее сообщалось, что после запуска новой соцсети Threads, которая представляется аналогом Twitter, юрист Алекс Спиро написал письмо на имя главы Meta Марка Цукерберга, в котором обвинил корпорацию в использовании интеллектуальной собственности Twitter в своем новом продукте.

По утверждению Спиро, после массовых сокращений в Twitter, которые произошли в результате приобретения соцсети американским миллиардером Илоном Маском, Meta наняла десятки сотрудников Twitter, у которых остался доступ к информации, представляющей коммерческую тайну.

6 июля компания Meta запустила текстовый сервис сообщений Threads. Новая соцсеть стала аналогом сервиса микроблогов Twitter. Приложение запустили в магазинах приложений Apple и Google Android в более чем 100 странах, в том числе США, Великобритании, Австралии, Канаде и Японии.

Сами создатели отмечают, что сервис предназначен для обмена идеями и трендами с помощью текста.

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