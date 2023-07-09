В ГД заявили, что соцсеть Threads не станет популярной среди россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новая социальная сеть Threads, которая является аналогом Twitter от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) не сможет стать популярной в России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: все же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались. Но в целях международного инфлюенса (или иновещания, если угодно) использовать этот инструмент можно и нужно", – написал он в своем телеграм-канале.

Горелкин добавил, что в данный момент необходимо наблюдать за развитием новой сети и реакцией Meta на контент, который публикуют там российские аккаунты. Он привел в пример издание RT и радио Sputnik, которые зарегистрировались на платформе и размещают публикации.

Новая соцсеть, вероятно, была заинтересована в аудитории из РФ, так как ее интерфейс в том числе был локализован под русский язык, считает политик.

"Не думаю, что Meta будет выдерживать политику нейтральности, но продемонстрировать российским гражданам определенную лояльность для нее сейчас важно", – заключил Горелкин.

Ранее Горелкин сообщал, что российские пользователи не могут зайти на платформу Threads без VPN, она блокируется на территории РФ. Он предположил, что соцсеть в скором времени может превратится в очередное оружие информационной войны Запада против России.

Социальная сеть Threads, которая позиционируется как аналог Twitter, стала доступна для скачивания на iOS и Android 6 июля. Приложение доступно пользователям из более чем 100 стран мира, в том числе России. По словам создателей, оно предназначено для обмена идеями и трендами с помощью текста.



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