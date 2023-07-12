Суд в США разрешил Microsoft приобрести Activision Blizzard

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Суд в Сан-Франциско разрешил компании Microsoft приобрести крупного разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных суда по Северному округу Калифорнии.

Так, Федеральная торговая комиссия не смогла доказать, что объединенная компания откажется от выпуска серии игр разработчика Call of Duty на приставке Sony Playstation, а также тот факт, что покупка Activision корпорацией Microsoft приведет к значительному снижению уровня конкуренции на рынке игровых сервисов.

Теперь Microsoft должна закрыть сделку до 18 июля. Сумма сделки составляет около 69 миллиардов долларов.

Впервые о намерениях приобрести разработчика видеоигр Activision Blizzard компания Microsoft объявила в январе прошлого года.

Вместе со студией Microsoft получит права на такие франшизы, как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.

Однако в декабре Федеральная торговая комиссия США потребовала заблокировать заявку Microsoft на покупку игровой студии из-за возможного нанесения ущерба конкуренции на игровом рынке.

В американском антимонопольном ведомстве заявили, что Microsoft может отказывать конкурентам в доступе к играм, выпуская их как эксклюзивы для своей игровой платформы Xbox.