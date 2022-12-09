Антимонопольная служба США требует заблокировать сделку Microsoft и Activision

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Федеральный регулятор США требует заблокировать сделку Microsoft и Activision на 69 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации издания, технологическая компания Microsoft договорилась о приобретении Activision Blizzard за 68,7 миллиардов долларов еще в январе, сделку планировалось закрыть в начале 2023 года.

Отмечается, что данная покупка стала бы крупнейшей в истории Microsoft. По условиям сделки, технологический гигант получил бы права на знаменитые игровые франшизы Activision Blizzard.

Федеральная торговая комиссия США потребовала заблокировать заявку Microsoft на покупку игровой студии из-за возможного нанесения ущерба конкуренции на игровом рынке.

В американском антимонопольном ведомстве заявили, что Microsoft может отказывать конкурентам в доступе к играм, выпуская их как эксклюзивы для своей игровой платформы Xbox.

Ранее сообщалось, что Microsoft отменила предзаказ на игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Предзаказ был отменен из-за того, что дата выпуска игры изменилась на неподтвержденную дату в будущем.

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