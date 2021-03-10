В Минцифры заявили, что сбор биометрии не повлияет на доступ граждан к госуслугам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Граждане смогут получать госуслуги в электронном виде независимо от наличия или отсутствия биометрии, говорится в сообщении Минцифры РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ведомстве планируют закрыть удаленный доступ к определенным госуслугам тем, у кого не будут сданы биометрические данные. А возможность подключать граждан к единой биометрической системе (ЕБС) позволила бы увеличить число записей в ней с 164 тысяч до 70 миллионов.

Замглавы Минцифры Олег Качанов подчеркнул, что доступ к услугам осуществляется при помощи аутентификации по связке "логин и пароль". При этом биометрические данные в будущем можно будет использовать по желанию пользователя. Это позволит дополнительно защитить информацию в личном кабинете.

"Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации. Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам", – добавил Качанов.

Также в ведомстве подчеркнули, что на повестке дня стоит вопрос о возможности применения ЕБС в различных сферах правоотношений, исходя из целесообразности ее использования. Там добавили, что это даст возможность совершать юридически значимые действия, в том числе дистанционно. Уточняется, что в будущем сферы применения ЕБС будут расширяться.

"В данный момент зарегистрироваться в системе можно в отделениях банков, сдав свои биометрические данные. Кроме того, Минцифры совместно с уполномоченными ФОИВами ведет работы по организации возможности сбора биометрических образцов по желанию граждан в МФЦ. По мере расширения сфер применения ЕБС данный способ идентификации потенциально может быть востребован у большинства россиян", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что к концу 2023 года в 6% российских аэропортов должны начать использовать биометрические данные для идентификации пассажиров.

