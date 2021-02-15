В России планируют создать реестр для доступа к биометрическим данным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России могут создать реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сообщают "Ведомости".

Согласно проекту приказа Минцифры, доступ смогут получить любые организации из реестра, помимо банков и страховых компаний, которые уже имеют доступ к ЕБС. Список организаций, включенных в реестр, будет размещен в открытом доступе на сайте bio.rt.ru.

В документе отмечается, что за ведение реестра будет отвечать "Ростелеком", который выступает оператором ЕБС. Участие в системе будет бесплатным, однако оно будет обусловлено некоторыми требованиями, среди которых – установка и настройка биометрических терминалов и соответствие организации требованиям по обеспечению безопасности личных данных.

Ранее сообщалось, что ряд российских банков может увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, сдавшим свои биометрические данные. Речь идет о кредитных организациях Сбер, ВТБ и "ДОМ.РФ".

Уточнялось, что пользователи премиального сегмента "Сбербанк Первый" уже имеют возможность увеличить свой лимит с одного до пяти миллионов рублей в сутки.