Минобороны приобрело ракетные комплексы С-400 и С-350

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Министерство обороны РФ приобрело у концерна "Алмаз-Антей" семь комплектов противовоздушной военной техники, сообщает РИА Новости.

В частности, ведомство купило три полка зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Кроме того, Минобороны приобрело четыре комплекса новейшего ЗРК С-350 "Витязь". Образцы военной техники поступят в Вооруженные силы РФ не позднее 2023 года.

С-400 был принят на вооружение в 2007 году. Техника нацелена на уничтожение всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Западные аналитики полагают, что данная ракетная система играет ключевую роль в военной концепции РФ.

С-350 поступил на вооружение в России в феврале 2020 года. В одной пусковой установке находится 12 зенитных ракет. Он предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают винтовку с дальностью выстрела до семи километров. Проект называется DXL-5. Отмечается, что винтовок с подобной дальностью в настоящее время не существует.