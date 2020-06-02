Путин утвердил Основы политики в области ядерного сдерживания

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Указ опубликован на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", – говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

"Основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, ядерное сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против РФ и ее союзников", – говорится в документе.

Ранее США обвинили Россию в несоблюдении договоренностей по контролю за ядерными вооружениями. В связи с этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не нарушала подписанных соглашений и не совершала действия, которые выходят за рамки обязательств моратория на ядерные испытания.

В США до этого сообщили, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, которая несет угрозу американским космическим системам и их союзникам.