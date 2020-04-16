США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

09:13
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Космическое командование Военно-воздушных сил США заявляет, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, передает "Газета.ру".
По словам командующего космическими силами Джона Реймонда, такие испытания несут угрозу американским космическим системам и их союзникам.
Он подчеркнул, что США готовы и привержены "сдерживанию агрессии и защите нации, союзников и интересов Штатов от враждебных действий в космосе".
Реймонд также подчеркнул, что космические державы несут ответственность за обеспечение безопасных и стабильных условий для деятельности в космосе.
Ранее Владимир Путин рассказал об оснащении российской армии и флота новейшим вооружением. В частности, речь идет о лазерных и гиперзвуковых комплексах.
По словам Путина, многие вооружения РФ не имеют аналогов в мире. Он заявил, что ряд перспективных образцов можно назвать оружием будущего. В настоящее время этап испытаний такого вооружения пройден, ведется работа над постановкой его на боевое дежурство в режим постоянной готовности.
Российский лидер добавил, что армия страны и дальше будет укреплять потенциал стратегических сил посредством использования новейшего вооружения и техники.
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