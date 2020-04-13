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Безопасность

10:41

На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90

безопасность

Фото: ТАСС/Марина Молдавская

В Вооруженные силы России поступила первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв", сообщает ТАСС.

Поставки в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории пяти регионов страны, начались в апреле.

Несколько Т-90М поступило во входящую в состав армии Таманскую мотострелковую дивизию. В 1-й гвардейской танковой армии уже обучились управлению, стрельбе и ведению боя на новых танках. Боевые стрельбы из Т-90М должны провести в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Ранее сообщалось, что новый российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. Он оснащен новым многоканальным прицелом. Его основная особенность в возможности в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами.

На форуме "Армия-2019" показали напечатанный на 3D-принтере танк. Им стал экспортный экземпляр боевой машины Т-90М.

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