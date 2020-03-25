Шойгу сообщил о попытках прозападной оппозиции проникнуть на военные объекты РФ

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, которым прикрываются активисты прозападной оппозиции, пытаясь проникнуть на российские военные объекты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прозападные оппозиционеры, которые регулярно обучаются за рубежом, подхватывают обвинения Запада против РФ и пытаются проникать на военные объекты.

"Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования", – сказал Шойгу.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сократит военные расходы в 2020 году до 2,87 процента, в 2021 году – до 2,8 процента ВВП. По его словам, в 2017 году объем военных расходов составил 3,4 процента ВВП, а в 2019 году – 2,9 процента. Сокращаются все расходы, а основное внимание уделено оптимизации расходов на закупку и разработку вооружений и капстроительство.

Сергей Шойгу в интервью одному из изданий рассказал, что Вооруженные силы были сокращены почти в два раза, что при этом не отменяет необходимости постоянно заниматься экономией государственных средств. Вместе с тем Шойгу рассказал, что учет ресурсов ЖКХ Минобороны был налажен как раз после его назначения.

