В МИД заявили о соблюдении Россией обязательств по ядерным испытаниям

11:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не нарушала своих обязательств по запрещению ядерных испытаний и не предпринимала попыток к этому. Об этом сообщает ТАСС.
"Никаких мероприятий, которые бы включали бы элементы отклонения от этого нашего обязательства [моратория на ядерные испытания], вытекающего в том числе из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, мы не предпринимали", – заявил представитель министерства.
Накануне, 15 апреля, Госдепартамент США представил доклад о соблюдении странами договоренностей по контролю за вооружениями и обвинил Россию в нарушении оговоренных норм.
Замглавы МИД РФ также отметил, что США, в свою очередь, Договор о запрещении ядерных испытаний не ратифицировали, а потому не имеют права предъявлять претензии другим государствам.
В четверг, 16 апреля, стало известно, что американская сторона также раскритиковала Россию за испытания противоспутниковой ракеты. Космическое командование Военно-воздушных сил США заявило, что РФ может угрожать американским космическим системам и союзникам государства.
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