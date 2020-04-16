В МИД заявили о соблюдении Россией обязательств по ядерным испытаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не нарушала своих обязательств по запрещению ядерных испытаний и не предпринимала попыток к этому. Об этом сообщает ТАСС.

"Никаких мероприятий, которые бы включали бы элементы отклонения от этого нашего обязательства [моратория на ядерные испытания], вытекающего в том числе из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, мы не предпринимали", – заявил представитель министерства.

Накануне, 15 апреля, Госдепартамент США представил доклад о соблюдении странами договоренностей по контролю за вооружениями и обвинил Россию в нарушении оговоренных норм.

Замглавы МИД РФ также отметил, что США, в свою очередь, Договор о запрещении ядерных испытаний не ратифицировали, а потому не имеют права предъявлять претензии другим государствам.

В четверг, 16 апреля, стало известно, что американская сторона также раскритиковала Россию за испытания противоспутниковой ракеты. Космическое командование Военно-воздушных сил США заявило, что РФ может угрожать американским космическим системам и союзникам государства.

