В Кремле назвали условия продления договора СНВ-3

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений зависит от США. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Вы знаете, что действия по слому этого документа, непродлению предпринимаются не из Москвы, а скорее это нежелание наших американских коллег", – объяснил Песков.

По словам представителя Кремля, договор особенно важен для планеты, поскольку является единственным документом, ограничивающим использование данного типа вооружения.

Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. В США заявили, что рассматривают возможность продления соглашения, но рассчитывают на включение в перечень "экзотических новых систем".

