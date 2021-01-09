Москвичам рассказали, как работает городская программа пилотного тестирования

10:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичная программа пилотного тестирования в 2020 году привлекла более 100 площадок, среди которых банки, строительные компании, салоны связи, торговые точки, промышленные предприятия, медицинские учреждения, вузы, ИТ-корпорации и другие организации.
Данная программа позволяет технологичным компаниями на практике проверять свои разработки. Организации, на базе которых проводятся испытания, при этом имеют возможность бесплатно тестировать перспективные технологии.
За прошлый год на пилотирование технологий было получено более 600 заявок, проведено 53 испытания.
"Они получили отзывы о качестве от лидеров рынка и рекомендации по кастомизации (изготовление продукции с учетом нужд конкретных потребителей). Благодаря такому тестированию компании могут улучшить показатели своего продукта до выпуска на рынок и сделать его более востребованным", – поделился руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, чаще других к программе присоединяются медицинские учреждения, поскольку они заинтересованы в получении современных технологий для лечения и реабилитации пациентов. Среди них: Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а также Федеральный центр мозга и нейротехнологий и Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы.
В программе также участвуют и промышленные организации, в числе которых технопарки "Строгино" и "Мосгормаш", особая экономическая зона "Технополис "Москва", Московский завод тепловой автоматики и другие. Среди образовательных учреждений, которые участвуют в пилотировании, находятся Государственный университет управления, Российский университет дружбы народов, Московский политехнический университет. Вузам предлагают оценить сервисы для дистанционного обучения.
Также сообщается, что в рамках программы на территории ВДНХ протестируют скамейки с солнечными панелями, Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами. А в центре дизайна Artplay и в Музее моды ведут испытания с 3D-копиями экспонатов.
Оператором программы тестирования выступает Агентство инноваций Москвы.
Ранее стало известно, что около 19,5 тысяч столичных организаций и еще 78 регионов России зарегистрированы на портале Московского инновационного кластера (МИК). Большинство организаций относятся к малому и среднему бизнесу. Сервис позволяет им получать необходимую помощь и поддержку.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: