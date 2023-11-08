GTA VI анонсируют на этой неделе – СМИ

Фото: gta-6.pro

Разработчик видеоигр Rockstar Games намерен анонсировать Grand Theft Auto VI на текущей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника агентства, в декабре компания может выпустить трейлер игры, который будет приурочен к 25-летию Rockstar Games.

В июле СМИ сообщали, что дата выхода первого официального трейлера компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) VI назначена на 17 ноября, при этом релиз игры состоится в 2025 году. Инсайдер заявил, что дата выхода трейлера игры достоверна на 100%.

По его словам, утечка, которая произошла в сентябре 2022 года, показала игру начала 2020 года. Однако в 2022 году GTA VI могла быть на другом уровне разработки и, вероятно, выглядела лучше.

В конце декабря 2022 года главред издания Insider-Gaming Том Хендерсон рассказал, что в 2023 году может состоятся официальный анонс шестой части серии Grand Theft Auto. При этом выход игры на платформах состоится не раньше 2024 года, уверен он.

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