Сбой устранен в системе электронных паспортов транспорта РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Система электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в России восстанавливает работу после технического сбоя, повлекшего присвоение ряду ЭПТС статуса "Аннулированный", сообщается на сайте ГК "Электронный паспорт".

В среду, 8 октября, в работе системы были зафиксированы неполадки. По данным сайта, проблемы наблюдались при передаче сведений от Федеральной таможенной службы РФ.

Как пишет РИА Новости, при входе на сайт через онлайн-сервис "Госуслуги" не отображалась информация о ранее оформленных ЭПТС.

"На данный момент причина технического сбоя установлена и устранена. Восстановление статусов электронных паспортов ожидается в течение 24 часов", – говорится в сообщении.

При этом ситуация со сбоем не вызвана взломом или несанкционированным доступом к системами электронных паспортов, уточнили специалисты.

Ранее в Госдуме пояснили, что сбои в работе интернет-сервисов происходят из-за того, что интернет утрачивает свою глобальность. По мнению депутата ГД Антона Горелкина, процесс суверенизации Сети в пределах отдельных стран приводит к нарушению связей между цифровыми сегментами. Это будет продолжаться и усиливаться, подчеркнул он.