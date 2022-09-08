Эксперт спрогнозировал вялый старт продаж нового iPhone в России

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Новый iPhone 14 вряд ли будет пользоваться в России высоким спросом, старт его продаж обещает стать довольно вялым, полагает замглавы Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе Сколтеха Александр Сиволобов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новый девайс от Apple поступит в розничную продажу в России в октябре.

"Однако я не ожидаю такого же высокого градуса ажиотажа, как в прошлые годы. За последние шесть месяцев американский производитель потерял ощутимую долю на российском рынке <...> . Большинство перейдет на китайские смартфоны. Поэтому я ожидаю вялого старта продаж в российских магазинах", – заявил Сиволобов

Эксперт отметил, что iPhone 12 и iPhone 13 по-прежнему являются функциональными, производительными и современными смартфонами. Сиволобов порекомендовал владельцам этих устройств не спешить с их заменой на новую модель, а подождать еще год, особенно если на них установлены приложения Сбербанка или Альфа-Банка.

7 сентября Apple представила новые iPhone 14, iPhone 14 Plus, Apple Watch и AirPods Pro. Отмечалось, что новая модель устройства не отличается от iPhone 13. Изменения произошли только в расцветке гаджетов. Смартфоны выйдут в продажу в пяти цветах.

На следующий день после презентации новых моделей iPhone российские сотовые ретейлеры объявили предзаказ на устройства в РФ. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новые iPhone будут поставляться в РФ по параллельному импорту. По данным аналитиков, продажи в розничных магазинах в России могут стартовать с октября.