Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания Apple представит новые iPhone 15 сентября. О мероприятии объявили на сайте компании.

Помимо новых смартфонов, ожидается, что компания продемонстрирует новые умные часы, iPad Air и анонсирует выход новых версий iOS и macOS. Презентация продукции в интернете начнется в 20:00 по московскому времени.

По прогнозам ряда аналитиков, в линейке мобильных устройств, вероятно, будут четыре новые версии – две модели iPhone 12 и две модели iPhone 12 Pro.

Также ожидается, что максимальный размер памяти у нового iPhone составит 512 гигабайт, а сами устройства получат дизайн с острыми гранями, как у iPad Pro, и датчик LiDAR в качестве четвертого модуля камеры.

Ранее стала известна стоимость новых моделей гаджетов компании Apple. В частности, iPhone 12 будет стоить от 649 до 749 долларов. Модификация Pro Max обойдется желающим в 1,4 тысячи долларов. В то же время дата поставок и официальные ценники пока неизвестны из-за пандемии коронавируса.

В мае сообщалось, что смартфон iPhone 11 стал самым популярным гаджетом за первый квартал 2020 года. Такие данные привело агентство Omdia.

Отмечается, что с января по март 2020 года было продано 19,5 миллиона единиц техники Apple. Второе место занял смартфон Samsung Galaxy A51 (6,8 миллиона), третье – Xiaomi Redmi Note 8 (6,6 миллиона).

