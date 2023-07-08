В Microsoft заявили, что искусственный интеллект не сможет перехватить контроль

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Глава отдела искусственного интеллекта (ИИ) в компании Microsoft Эрик Бойд заявил, что у ИИ нет какой-либо возможности перехватить контроль. Об этом он сообщил в интервью изданию Sky News.

Он добавил, что корпорация продолжит ускорять работу над моделями искусственного интеллекта, несмотря на опасения некоторых специалистов в этой области, что технология развивается слишком быстро.

По словам Бойда, потенциал ИИ для экономического роста по всему миру настолько мощный, что было бы глупо откладывать его развитие на потом.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что столичные разработчики обучают нейросети самостоятельно находить патологии на лучевых исследованиях пациентов.

До этого сообщалось, что Совет Федерации и Совет Республики Национального собрания Белоруссии предлагают разработать стратегию развития искусственного интеллекта в Союзном государстве.

Немецкая газета Bild заменит ряд сотрудников искусственным интеллектом