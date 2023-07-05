Московские ученые разработали технологии для тестирования нейросетей в медицине

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Московские разработчики обучают нейросети самостоятельно находить патологии на лучевых исследованиях пациентов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

"Московские рентгенологи предложили оригинальную технологию структуризации и систематизации управления медицинскими наборами данных для обучения и тестирования искусственного интеллекта. Это позволит стандартизировать информацию о наборах данных для машинного обучения", – сказала Ракова.

По словам заммэра Москвы, такая технология позволит оперативно формировать библиотеки данных, что в дальнейшем ускорит внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в научной статье. При разработке алгоритмов ведения реестра учитывались основные особенности, в том числе управление информацией, качество данных, конфиденциальность и безопасность.

Ранее Роспатент признал проект фиксации межостистого импланта при дегенеративных заболеваниях позвоночника, разработанный московскими врачами, одним из десяти лучших изобретений.

Разработчиками способа выступили руководители Московского спинального центра клинической больницы № 67 имени Ворохобова Дмитрий Дзукаев и нейрохирурги Андрей Гринь, Александр Пейкер, Владимир Гулый, Сослан Торчинов, Михаил Сафронов, Антон Борзенков. Они предложили подобный метод первыми в России. Отмечается, что проект был разработан в рамках грантовой программы мэра Москвы.

Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта