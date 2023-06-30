Роспатент признал проект московских врачей одним из лучших изобретений в медицине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Способ фиксации межостистого импланта при дегенеративных заболеваниях позвоночника, разработанный столичными врачами, был признан одним из десяти лучших изобретений по версии Роспатента. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Благодаря этой разработке значительно сокращается время восстановления пациентов, а профессиональные спортсмены после операции возвращаются в большой спорт уже через один-полтора месяца", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Разработчиками способа выступили руководитель Московского спинального центра клинической больницы № 67 имени Ворохобова Дмитрий Дзукаев и нейрохирурги Андрей Гринь, Александр Пейкер, Владимир Гулый, Сослан Торчинов, Михаил Сафронов, Антон Борзенков. Они предложили подобный метод первыми в России.

Проект был разработан в рамках грантовой программы мэра Москвы.

Ранее в Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта, который может выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме. Нейросеть способна выделить цветом области отклонения от нормы, сделать необходимые для врачей измерения и составить текстовое описание.



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