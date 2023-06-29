РФ и Белоруссия могут создать совместную стратегию развития искусственного интеллекта

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Совет Федерации и Совет Республики Национального собрания Белоруссии предлагают разработать стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) в Союзном государстве. Об этом со ссылкой на итоговый документ форума регионов России и Белоруссии сообщает ТАСС.

"Рекомендовать Совету министров Союзного государства рассмотреть возможность разработки во взаимодействии с правительством РФ и правительством Республики Беларусь стратегии развития искусственного интеллекта в Союзном государстве, предусматривая в том числе закрепление задач и приоритетных мер по решению актуальных проблем этики использования и функционирования искусственного интеллекта", – указано в документе.

Десятый форум регионов России и Белоруссии прошел в этом году в Уфе с 26 по 28 июня.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подтвердили приверженность стран развитию технологий искусственного интеллекта для обеспечения экономического и технологического роста человечества. Они подчеркнули важность ответственного и этичного развития технологии и призвали укрепить международное управление ИИ.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономике страны составляет порядка 20%. По его словам, к 2024 году этот показатель планируется довести минимум до 50%.



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