Турция частично ввела в эксплуатацию системы С-400

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Турция частично ввела в эксплуатацию российские зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщает RT со ссылкой на главу правления оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

"Процесс развертывания С-400 продолжается. Определенные системы были введены в эксплуатацию", – отметил он.

Демир подчеркнул, что у России не будет "желаемого доступа" к развернутым в Турции С-400, при этом она продолжит заниматься техобслуживанием и поддержкой оборудования.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу объяснил покупку российских зенитных комплексов С-400 тем, что США и Франция отказались продавать системы ПВО.

Чавушоглу не исключил, что в будущем Турция вновь может приобрести российские С-400, если союзники по НАТО опять откажут.