Совфед одобрил закон о штрафах до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией

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Совет Федерации одобрил закон, который вводит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения при обращении с биометрическими данными и более чем в 1,5 раза увеличивает санкции за нарушения при обработке остальных персональных данных.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнили новой статьей 13.11.3. Из нее следует, что за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и другими организациями штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Составлять протоколы о таких правонарушениях и рассматривать дела смогут должностные лица Банка России и Роскомнадзора.

Кроме того, закон увеличивает размеры штрафов за обработку персональных данных без согласия в письменной форме либо с нарушением установленных требований к составу сведений, включаемых в такое согласие.

После принятия закона штрафы для граждан составят от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 300 тысяч, для юридических лиц – от 300 до 700 тысяч рублей.

Еще определен размер штрафа при повторном нарушении:

для граждан – до 30 тысяч;

для должностных лиц – до 500 тысяч;

для индивидуальных предпринимателей – до 1 миллиона;

для юридических лиц – до 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли закон об ужесточении санкций за нарушение обработки персональных данных.

Документ внесли в ГД в мае этого года. Среди авторов инициативы – председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных