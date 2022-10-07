В Toyota могла произойти утечка данных около 300 тысяч клиентов

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Компания Toyota заявила о возможной произошедшей утечке данных более чем 296 тысяч пользователей, сообщает ТАСС.

Уточняется, что утечка затронула электронные почтовые адреса клиентов сервиса T-Connect. Среди возможных причин в компании назвали загрузку подрядчиком части исходного кода на сторонний сервис. Там уточнили, что данный код содержит ключ доступа к серверу, где хранились некоторые данные пользователей. Таким образом, посторонние лица в период с декабря 2017 года по 15 сентября 2022 года могли получить доступ к данным.

При этом получение доступа к таким данным, как имена, номера телефонов, адреса проживания и номера кредитных карт, невозможно.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ дорабатывает инициативу о введении оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных клиентов.

До этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что утечка персональных данных пользователей должна наказываться оборотными штрафами.

Также сообщалось, что Минцифры РФ совместно с крупными IT-компаниями обсуждает возможность создания фонда материальной компенсации для ставших жертвами утечек баз данных граждан.



СДЭК подтвердил, что в Сеть слили данные клиентов

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