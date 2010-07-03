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16:23

Роскомнадзор пригрозил мессенджерам блокировкой за регистрацию анонимов

технологии

16:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор может ограничить доступ к мессенджерам или оштрафовать их за регистрацию анонимов. Об этом сообщает сайт ведомства.

5 мая в России вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Отныне мессенджер должен направлять оператору связи запрос о наличии абонентского номера.

Если номера не будет в базе, пользователь не пройдет идентификацию и не сможет пользоваться приложением. При этом процесс возобновится при смене номера или сведений об абоненте.

Мессенджеры, которые являются российскими юрлицами, могут сами проводить идентификацию пользователей, определяя абонентский номер.

В Роскомнадзоре уточнили, что мессенджеры, которые не выполнят требования по идентификации, могут оштрафовать или заблокировать. Размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей, для юрлиц – от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Мессенджерами больше нельзя пользоваться анонимно

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