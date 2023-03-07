Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных пользователей "СберПрава"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор организует проверку сообщений о возможной утечке данных пользователей онлайн-сервиса "СберПраво". Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей онлайн-платформы правовой помощи "СберПраво", – цитирует РИА Новости ведомство.

По словам представителей Роскомнадзора, пока уведомления о случившемся от компании не приходили.

До этого Сбербанк заявил, что сообщения в телеграм-каналах о взломе хакерами систем организации являются ложными. Речь идет о сервисе "Сберлогистика" и утечке данных банка. Представители кредитной организации подчеркнули, что все атаки компания успешно отражает.

Позднее стало известно, что Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке данных клиентов и сотрудников сервиса "Сберлогистика". По состоянию на 1 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступили.

В "Ситимобиле" сообщили об утечке данных клиентов

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