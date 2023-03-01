12:37Технологии
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов и сотрудников "Сберлогистики"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке данных клиентов и сотрудников сервиса "Сберлогистика", сообщает ТАСС.
Отмечается, что по состоянию на 10:00 1 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступило.
В пресс-службе Сбербанка рассказали, что информация о взломе не соответствует действительности. В "Сберлогистике" заявили, что проверят информацию и ее достоверность.
Во вторник, 28 февраля, в Сети распространилась информация, согласно которой хакеры якобы взломали все системы и сервисы Сбербанка, а именно сервис "Сберлогистика". При этом представитель последнего подчеркнул, что подобные сообщения часто появляются в интернете и обычно это связано с мошенничеством.
Представители кредитной организации подчеркнули, что все атаки компания успешно отражает. Сбербанк имеет в распоряжении самую современную защиту информации, подчеркнули в пресс-службе. Деньги клиентов банка также находятся под надежной защитой.
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