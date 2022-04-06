Twitter запустит в тестовом режиме функцию редактирования публикаций

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Компания Twitter заявила о разработке функции редактирования публикаций в сети микроблогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что тестирование начнется в ближайшие месяцы.

В заявлении компании поясняется, функция в тестовом режиме станет доступна подписчикам платного приложения Twitter Blue. Это даст возможность разработчикам понять, что работает и что возможно.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск войдет в совет директоров соцсети Twitter. Отмечается, что срок полномочий Маска истечет на ежегодной встрече акционеров Twitter в 2024 году.

До этого Маск заявил, что задумался над созданием новой социальной сети. Предприниматель пояснил, что хотел бы создать платформу с открытым исходным кодом, на которой первоочередное внимание уделялось бы соблюдению свободы слова.

