DTF: выпуск Hogwarts Legacy 2 стал одним из главных приоритетов WB Discovery

Фото: hogwartslegacy.com

Компания Warner Bros. Discovery подтвердила работу над сиквелом игры по вселенной "Гарри Поттера" и назвала Hogwarts Legacy 2 одним из своих ключевых приоритетов на ближайшие годы. Об этом пишет издание DTF, ссылаясь на финансового директора фирмы.

Кроме того, собеседник издания подчеркнул значимость игрового направления для бизнеса компании, которая строит свой стратегический прогноз, опираясь на соответствующие данные.

Hogwarts Legacy была выпущена 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. В период с 13 по 19 февраля того года игра возглавляла топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam, при этом расширенная версия приключения заняла вторую строчку.

Позже некоторые пользователи призывали бойкотировать Hogwarts Legacy из-за неоднозначного высказывания автора книг по Гарри Поттеру Джоан Роулинг в июне 2020 года о трансгендерах (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в поддержку прав женщин. Однако фанаты Гарри Поттера оставили положительные отзывы об игре. Пользователи отмечали атмосферу волшебства, приближенную к книгам.

