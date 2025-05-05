Мессенджер Skype прекратил работу с 5 мая

Фото: 123RF/kasinv

Корпорация Microsoft с 5 мая прекратила поддержку работы мессенджера Skype. Об этом стало известно из рассылки, отправленной командой Microsoft.

Компания указала, что планирует сосредоточиться на развитии платформы Microsoft Teams. Данные в Skype планируется хранить до января следующего года, после чего они будут автоматически удалены.

В прошлом месяце пользователям Skype сообщили, что теперь их данные для входа в мессенджер можно использовать для бесплатной версии Microsoft Teams на любом поддерживаемом устройстве. Кроме того, отмечалось, что все контакты и чаты будут перенесены в Teams автоматически.

Ранее в Microsoft сообщали, что прекращение работы Skype необходимо для оптимизации бесплатных предложений по общению для потребителей и облегчения адаптации к потребностям клиентов.

В новом приложении пользователи получат те же основные функции Skype – личные и групповые звонки, обмен файлами и сообщениями. Кроме того, Teams позволит проводить онлайн-собрания, управлять календарем, а также создавать и присоединяться к сообществам.

До этого информация о закрытии Skype была найдена в исходном коде последней версии. Skype начал работать в 2003 году. Microsoft приобрела его в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов. Его пытались интегрировать в другие продукты, например в Windows, Windows Phone и Xbox.

