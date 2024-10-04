Минцифры и РКН определили правила регистрации каналов с аудиторией более 10 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России определили правила регистрации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек. Проекты подзаконных актов опубликовали Минцифры и Роскомнадзор, следует из документов на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что крупные паблики и каналы в социальных сетях смогут самостоятельно пройти верификацию. После этого Роскомнадзор включит их в соответствующий перечень. Владелец ресурса должен направить базовые сведения о себе и своем канале, включая контактные данные. Это можно сделать через портал "Госуслуги", сайт Роскомнадзора или с помощью чат-бота в социальной сети.

РКН также сообщит владельцу социальной сети о включении паблика в перечень, а соцсеть добавит на странице канала специальный знак и уникальную ссылку для проверки.

Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тысяч подписчиков. Согласно закону, с 1 ноября этого года владельцы таких страниц в соцсетях должны будут передать в РКН сведения о себе. В том числе это будут обязаны сделать и владельцы публичных каналов в мессенджерах.

Между тем создание реестра блогеров облегчит для РКН возможность выписывать штрафы. Об этом рассказал управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.