Депутат ГД Горелкин допустил смягчение порядка ведения страниц в соцсетях

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Порядок ведения перечня страниц блогеров в соцсетях, чья аудитория превышает 10 тысяч подписчиков, может быть более мягкой, чем опубликованная РКН версия, заявил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

"Например, мне не совсем понятно, зачем запрашивать информацию об IP-адресе устройства, с которого осуществлялась регистрация", – отметил он в своем телеграм-канале.

Также депутат высказался против опубликования списка блогеров в общем доступе. Вместо этого стоит создать сервис для проверки адреса на предмет нахождения блогера в реестре.

"Учитывая чрезвычайную ценность этих данных (в том числе для наших противников в информационной войне. – Прим. ред.), будет целесообразно принять самые серьезные меры безопасности, чтобы гарантировать невозможность любых утечек", – заключил парламентарий.

Ранее РКН опубликовал проект порядка ведения реестра канала, однако почти сразу же удалил его. Позже в надзорном ведомстве объяснили преждевременную публикацию технической ошибкой. По их словам, работа над порядком еще не завершена. По первоначальному документу авторам нужно было предоставлять в РКН свои ФИО, номера телефонов и адреса электронной почты, а также сетевые адреса оборудования, с которых проводилась регистрация в соцсети и велся аккаунт.

