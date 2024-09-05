РКН разработал порядок ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тыс человек

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Роскомнадзор разработал порядок ведения перечня страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, авторы каналов должны будут предоставить в ведомство наименование и указатель персональной страницы в соцсети, информацию об авторе страницы: ФИО, абонентские номера и адреса электронной почты, которые использовались при создании и ведении канала, а также сетевые адреса пользовательского оборудования, с которых проводилась регистрация в соцсети и велся указанный аккаунт.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства нужно будет указать ФИО и страну проживания, а иностранным организациям – полное и сокращенное наименование, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации.

Сведения о наименовании персональной страницы и об указателе персональной страницы в соцсети будут открытыми и общедоступными. Сведения будут публиковаться Роскомнадзором в реестре на своем официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня внесения таких данных.

Роскомнадзор будет проверять достоверность полученных сведений в течение семи рабочих дней со дня их получения от пользователя. При этом срок проверки могут продлить, если потребуются дополнительные подтверждающие документы.

Решение о включении в реестр принимается в течение трех рабочих дней после подтверждения достоверности представленных пользователем сведений и при условии, что он соблюдает требования российского законодательства. Затем в течение трех рабочих дней РКН уведомляет об принятом решении автора канала и владельца соцсети.

Также уведомлять ведомство нужно, если изменились какие-то сведения. Роскомнадзор их также проверит, после чего внесет в реестр. Ведомство следует оповестить об удалении страницы в течение трех рабочих дней.

Вступить в силу документ должен с 1 ноября 2024 года.

Ранее Роскомнадзор (РКН) внес книжные сайты BAbook, Freedom Letters, "Руслания", Book Amaro и Goodreads в реестр запрещенной информации.

На вышеперечисленных порталах были размещены произведения, содержащие фейки о СВО, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти и ВС РФ, пояснили в РКН.

Кроме того, авторы многих этих произведений являются иноагентами, а их публикации были без соответствующих маркировок.