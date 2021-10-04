"Телек не висит": мем Москвы 24 о сбое в соцсетях появился на медиафасаде "Октября"

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 быстрее всех отреагировал на глобальный сбой соцсетей и подготовил за считанные минуты мем, который разместили в центре столицы на фасаде киноцентра "Октябрь".

Сообщение телеканала Москва 24 и группы компаний LBL – "Телек не висит – а всегда работает. Включай М24" – появилось практически сразу на фасаде киноцентра.

Ранее в работе Facebook, Google, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp и ряде других сервисов были зафиксированы сбои. О неполадках сообщают пользователи по всему миру, сбои длятся больше пяти часов.

Чаще всего поступают сообщения о проблемах с веб-версиями сервисов. Кроме того, некоторые пользователи пишут о невозможности авторизации и сбоях в мобильных приложениях.

В Facebook пообещали исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее.

"Мы приносим извинения за неудобства", – сообщается на странице Facebook в Twitter.

Позднее стало известно, что сбои затонули Twitter. Пользователи сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения соцсети, а также о сбоях в работе комментариев.

В свою очередь, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" не подтвердили информацию о сбоях.

Сбои стали причиной падения фондовых рынков. По данным Forbes, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга снизилось почти на 7 миллиардов долларов.