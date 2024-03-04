Специалисты Роскомнадзора проводят проверку в связи со сбоем в Telegram

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) вместе с сотовыми операторами проводят проверку из-за сбоя в работе Telegram. Об этом сообщается на сайте центра.

Отмечается, что увеличивается число сообщений пользователей о проблемах в работе мессенджера, которые фиксируются в сервисе "Мониторинг сбоев". Пользователи жалуются на то, что не грузятся сообщения и не открываются медиафайлы, указано на сайте.

4 марта этого года пользователи пожаловались на неполадки в работе мессенджера. На сервисе Downradar было зафиксировано 2,3 тысячи сообщений из Москвы. Кроме того, жители Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы также заметили проблемы в работе Telegram.

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя Telegram и других сервисов на территории РФ