Обновление Windows 10 вызывает "синий экран смерти"

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Установка обновления операционной системы Windows 10 приводит к появлению "синего экрана смерти". Об этом сообщает "Газета.ру".

Подобный инцидент свидетельствует о критических ошибках в работе ОС.

Отмечается, что обновление KB4532695 должно было исправить ошибки, возникающие при поиске файлов, однако оно не справилось с возложенной на него задачей. Более того, установка обновления привела к новым и более серьезным проблемам.

Также сообщается, что данное обновление может стать причиной проблем с воспроизведением звука.

Ранее сообщалось о том, что приложение WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах. Отмечалось, что изменения коснутся тех пользователей, версии операционных систем iOS и Android на телефонах которых устарели.