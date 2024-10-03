Домены верхнего уровня RU и РФ работают стабильно

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Домены верхнего уровня RU и РФ в настоящее время работают стабильно, передает ТАСС со ссылкой на Координационный центр доменов RU/РФ.

"Сбоев в системе регистрации не наблюдаем", – сообщили в пресс-службе центра.

Ранее сбой произошел в работе Telegram. Пользователи мессенджера жаловались на медленную загрузку сообщений. Это коснулось и обычных сообщений, и тех, на которые в каналах делают репосты. Кроме того, некоторые сообщения, отправленные из мобильной версии, больше времени тратили на синхронизацию с десктопной.

При этом сбои фиксировались не только в России, но и в Казахстане, а также в Грузии. Более того, о проблемах сообщали в Молдавии и Украине.