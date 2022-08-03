Срок хранения информации о звонках с подменных номеров хотят увеличить

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Минцифры предложили увеличить срок хранения информации о звонках с подменных номеров. Так, срок может быть увеличен с шести месяцев до года, сообщает газета "Коммерсант".
В материале говорится, что для блокировки таких звонков операторы должны будут подключиться к системе Роскомнадзора и передавать данные.
Уточняется, что оператором системы станет подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ). Также доступ будет у Минцифры, Роскомнадзора, операторов связи и правоохранителей.
Система будет в круглосуточном режиме обрабатывать данные о соединениях, номерах абонентов, информацию о дате и времени звонка.
Как отметили в Минцифры, узлы верификации подключаются к операторам связи, соответственно, строят и эксплуатируют их они, а ГРЧЦ будет обслуживать их удаленно. Связь между узлами обеспечит Роскомнадзор, также он будет хранить данные о соединениях.
Ранее сообщалось, что мошенники, похищающие средства со счетов, начали использовать для звонков подменные номера обычных граждан. Так, по словам экспертов, большая часть атак на счета россиян происходит из call-центров, расположенных в недружественных странах. Специалисты предполагают, что новая схема мошенничества является частью кибервойны против России.
До этого стало известно, что мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников банка и заявлять, что их недобросовестные коллеги якобы пытаются украсть деньги со счета клиента. Эксперты объяснили, что если со счетов совершаются какие-либо недобросовестные действия сотрудником банка, то клиент не несет за это никакой финансовой или уголовной ответственности.
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