Срок хранения информации о звонках с подменных номеров хотят увеличить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минцифры предложили увеличить срок хранения информации о звонках с подменных номеров. Так, срок может быть увеличен с шести месяцев до года, сообщает газета "Коммерсант".

В материале говорится, что для блокировки таких звонков операторы должны будут подключиться к системе Роскомнадзора и передавать данные.

Уточняется, что оператором системы станет подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ). Также доступ будет у Минцифры, Роскомнадзора, операторов связи и правоохранителей.

Система будет в круглосуточном режиме обрабатывать данные о соединениях, номерах абонентов, информацию о дате и времени звонка.

Как отметили в Минцифры, узлы верификации подключаются к операторам связи, соответственно, строят и эксплуатируют их они, а ГРЧЦ будет обслуживать их удаленно. Связь между узлами обеспечит Роскомнадзор, также он будет хранить данные о соединениях.

Ранее сообщалось, что мошенники, похищающие средства со счетов, начали использовать для звонков подменные номера обычных граждан. Так, по словам экспертов, большая часть атак на счета россиян происходит из call-центров, расположенных в недружественных странах. Специалисты предполагают, что новая схема мошенничества является частью кибервойны против России.

До этого стало известно, что мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников банка и заявлять, что их недобросовестные коллеги якобы пытаются украсть деньги со счета клиента. Эксперты объяснили, что если со счетов совершаются какие-либо недобросовестные действия сотрудником банка, то клиент не несет за это никакой финансовой или уголовной ответственности.

