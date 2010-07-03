Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы

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Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.

Пользователи определят, кто может добавить их в группы: "только контакты", "все" или "никто". Если это попробует сделать человек не из разрешенной категории, приложение предложит ему отправить личное приглашение.

Отмечается, что ссылка будет активна в течение трех суток. Разработчики уверены, что новая функция предотвратит распространение дезинформации.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится темный режим. С ним читать сообщения в темноте станет удобнее.

