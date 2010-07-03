В WhatsApp появится темный режим

Фото: depositphotos/Mactrunk

Разработчики мессенджера WhatsApp готовят для пользователей темный режим экрана. Специалисты изменили дизайн меню "Настройки", чтобы совместить его с нововведением, сообщает News.ru.

Режим будет менять цвет фона, чтобы было удобно читать сообщения в темноте.

Пока темный режим недоступен всем пользователям, а дату выхода команда WhatsApp не сообщает.

Как отмечается, режим пока не готов к полноценному релизу – его необходимо доработать.

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp введут новые функции, которые позволят пользователям выявлять спам. Так, в мессенджере появится функция "информация о переадресации". Она позволит пользователям узнать, сколько раз полученное сообщение переадресовано. Если сообщение было переадресовано более четырех раз, оно будет помечаться специальным символом.