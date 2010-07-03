В WhatsApp появятся новые функции

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Разработчики WhatsApp введут новые функции, которые позволят пользователям выявлять спам. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Так, в мессенджере появится функция "информация о переадресации". Она позволит пользователям узнать, сколько раз полученное сообщение переадресовано. Если сообщение было переадресовано более четырех раз, оно будет помечаться специальным символом.

При этом данная функция доступна лишь для отправленных сообщений. "Если вам интересно узнать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано, вы можете переслать его и проверить количество", – отметили разработчики.

Пока данные функции недоступны, поскольку находятся в стадии разработки. Ожидается, что они будут доступны в следующих бета-обновлениях.

Ранее сообщалась, что в мессенджере появится функция поиска по картинкам. Пользователи смогут проверить любое сообщение на подлинность. Анализ будет проводиться на основе картинок Google.