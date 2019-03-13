В WhatsApp появится функция поиска по картинкам

Фото: depositphotos/Mactrunk

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут проверять изображения на подлинность, пишет портал Engadget.

Анализ будет проводиться на основе картинок Google. Мессенджер будет показывать аналогичные и похожие изображения – это позволит установить, является сообщение с картинкой фейковой новостью или нет. Нововведение станет доступно уже в обновлении 2.19.73.

Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp смогут ограничить свое добавление в групповые чаты. Приглашения будут приходить только от тех, кто числится в списке контактов. Предложения от незнакомых пользователей будут автоматически блокироваться.

Кроме того, в WhatsApp появилась дополнительная система защиты для пользователей Apple. В обновленной версии для IOS разблокировать мессенджер можно с помощью Touch ID или Face ID. Не так давно WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений. Теперь их нельзя перенаправлять другим адресатам более пяти раз.

WhatsApp активно расширяет интеграцию с Facebook. Эта компания считает одним из своих приоритетов борьбу с недостоверной информацией. В частности, соцсеть уже использует нейросеть Rosetta для распознавания картинок с текстами. В будущем искусственный интеллект поможет бороться со спамом и оскорбительными мемами.