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В WhatsApp появилась дополнительная система защиты для пользователей Apple. В обновленной версии для IOS разблокировать мессенджер можно с помощью Touch ID или Face ID.

Таким образом, посторонний человек не сможет зайти в чужое приложение WhatsApp, даже если у него будет доступ к телефону.

Включить блокировку экрана можно в разделе "Конфиденциальность" в "Учетной записи". Систему защиты можно активировать и отключать по своему усмотрению.

WhatsApp будет блокировать приложение сразу после выхода из мессенджера, через минуту, 15 минут или по прошествии часа – как решит пользователь.

Ранее сообщалось, что функция резервного копирования, по умолчанию установленная в WhatsApp, позволяет прочесть сообщения, которые были удалены собеседником.

Для этого нужно сперва удалить мессенджер, а затем установить его заново. Тогда архив чата восстановится вместе с удаленными посланиями.