Раскрыт способ чтения удаленных сообщений в WhatsApp

Функция резервного копирования, по умолчанию установленная в WhatsApp, позволяет прочесть сообщения, которые были удалены собеседником, пишет Daily Mirror.
Пользователям, которые хотят узнать содержание пропавших из переписки сообщений, стоит сперва удалить мессенджер, а затем установить его заново. Тогда архив чата восстановится вместе с удаленными посланиями.
Однако этот способ работает не всегда. Например, исчезнувшие сообщения не появятся в случае перезагрузки телефона или автоматического обновления копии, которое происходит каждую ночь.
Не так давно WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений. Теперь их нельзя перенаправлять другим адресатам более пяти раз.
Ранее стало известно о планах основателя Facebook Марка Цукерберга объединить WhatsApp, Facebook Messenger и сервис обмена сообщениями Instagram. Все они продолжат работать как отдельные приложения, но у них появится общая база обмена информацией.
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