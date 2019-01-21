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16:37

WhatsApp ввел ограничения для пользователей

технологии

16:37

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Фото: depositphotos/Mactrunk

Мессенджер WhatsApp запретит пересылать одно сообщение более пяти раз. По словам вице-президента по коммуникациям компании Facebook, владеющей приложением, Виктории Гранд, это поможет в борьбе с распространением слухов и дезинформацией, передает ТАСС.

Ограничения коснутся пользователей по всему миру. Раньше через WhatsApp можно было делиться посланиями с не более чем 20 адресатами или группами.

Впервые Facebook уменьшил число перенаправленных сообщений мессенджера с 250 до пяти на территории Индии в июле 2018 года. Мера была принята после того, как среди пользователи соцсетей в стране распространилась недостоверная информация, приведшая к самосуду над пятью жителями штата Махараштра, которых заподозрили в попытке похитить ребенка. Были убиты трое из пяти подозреваемых.

Ранее стало известно, что с 1 января 2019 года Whatsap перестал поддерживать операционную систему Nokia S40. Вскоре он не будет работать и на других моделях.

технологии

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