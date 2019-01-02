WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

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Мессенджер Whatsapp с 1 января 2019 года перестал поддерживать операционную систему Nokia S40. Об этом сообщается на сайте компании.

Со 2 февраля 2020 года Whatsapp прекратит поддержку еще двух популярных операционных систем – Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

В середине ноября в Whatsapp появилась функция создания стикеров на основе собственных фотографий пользователей. Для этого необходимо установить бесплатное приложение Sticker Studio. Использовать снимки можно и в режиме реального времени. Через программу в WhatsApp загружаются до 10 наборов, каждый из которых должен содержать не более 30 картинок.